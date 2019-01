Kölner Innenstadt: Polizei ermittelt nach Schüssen - Rocker?

Auseinandersetzung im Rocker-Milieu? In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofes sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse abgegeben worden. Ein von der Polizei bereits verhafteter Verdächtiger hat Verbindungen in die Rocker-Szene.Die Schüsse fielen um kurz nach 14 Uhr an der Altenberger Straße. Kurz...