„Pabuk“: Wie die Menschen in Thailand den Tropensturm erleben

Der Himmel mit seinen dunklen Wolken lässt das Schlimmste befürchten. Es gießt in Strömen. Die drei Meter hohen Wellen des sonst eher friedlichen Golf von Thailand donnern ohne Unterlass gegen die Küste. Stunde um Stunde fressen die Wellen ein weiteres Stück des Sandstrands in Kho Khao auf. An...