Chang'e 4: Raumsonde erstmals auf Rückseite des Mondes gelandet

Zum ersten Mal ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische Chang’e 4 setzte am Donnerstag um 3.26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten erfolgreich auf dem Erdtrabanten auf, wie Chinas Staatssender CCTV berichtete.An Bord der Chang’e 4 befindet...