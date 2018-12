Meteorologen rätseln über späten Blattfall vieler Bäume

Offenbach Viele Baumarten in Deutschland haben im extrem trockenen Jahr 2018 sehr spät ihre Blätter verloren. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vermutet, dass im Herbst die Trockenheit den Stoffwechselprozess der Bäume gestört hat. Die Korkschicht zwischen Blatt und Zweig, die normalerweise den Blattfall bedinge, habe nicht richtig ausgebildet werden können. Wissenschaftlich belegt sei diese These bisher allerdings nicht. Die Trockenheit habe vielerorts auch zu Aufwuchsproblemen bei den Winterkulturen geführt.

