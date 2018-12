Trechtingshausen: Mann sticht auf Liebhaber der Frau ein

Eigentlich sollte es ein vergnügter Abend werden. Er endete in einer Tragödie: Ein 58-Jähriger griff einen Bekannten (65) und seine Ehefrau (51) mit dem Messer an.Es war Samstagabend, das Trio feierte ausgelassen in einer Gaststätte in Trechtingshausen (Rheinland-Pfalz). Irgendwann hatte der...