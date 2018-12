Macaulay Culkin spielt noch einmal „Kevin allein zu Haus“

Wie hätte „Kevin allein zu Haus“ damals Einbrecher verjagt, wenn es 1990 „Google Assistant“ schon gegeben hätte? Die Antwort liefert jetzt ein Werbespot, in dem der frühere Kinderstar Macaulay Culkin noch mal in seine Paraderolle schlüpft.„Hey Google, wie sieht mein Tagesplan für heute aus?“, will...