Stinkende Schuhe statt Leiche – Polizei rückt in Suhl aus

Es muss ziemlich gestunken haben in dem Suhler Mehrfamilienhaus. So sehr, dass ein Bewohner in der Nacht zu Dienstag die Polizei anrief. Er hatte Sorge, dass jemand im Haus gestobren ist – und die Leiche jetzt in einer der Wohnungen verwese.Die Thüringer Polizei rückte an, fand aber keinen Toten....