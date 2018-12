Getötete 17-Jährige: Polizei vernimmt Zeugen

Sankt Augustin/Bonn Zwei Tage nach dem Fund einer toten 17-Jährigen in Sankt Augustin will die Polizei eine Reihe von Zeugen vernehmen. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen in Bonn.

Ein erneutes Befragen des 19-Jährigen, der die Tötung des Mädchen gestanden hat, sei zunächst nicht geplant. Für die Ermittler gehe es jetzt darum, die vom Verdächtigen gelieferte Version des Tathergangs zu belegen. "Es gibt noch viel zu tun", so der Sprecher.

Der junge Mann hatte am Montag zugegeben, Gewalt gegen die junge Frau ausgeübt zu haben, wie der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender berichtete. Wegen Totschlags erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 19-Jährigen, der die deutsche und die kenianische Staatsangehörigkeit besitzt.

Die Leiche des Mädchens aus dem rheinland-pfälzischen Unkel sei inzwischen obduziert worden, erklärte Scholten weiter. Zu den Ergebnissen wollte er sich aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht äußern. Die Eltern hatten ihre Tochter am Freitag als vermisst gemeldet. Am Sonntagabend wurde die Leiche nach einer großangelegten Suche gefunden. Gestorben war das Mädchen nach ersten Erkenntnissen bereits in der Nacht zum Samstag.