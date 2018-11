Eva Probst ist tot - Schauspielerin stirbt mit 88

Die Schauspielerin Eva Probst ist tot. Wie ihre Tochter Eva Maria Alexander der „Bild“ bestätigte, sei die 88-Jährige in einem Berliner Seniorenheim an Altersschwäche gestorben. „Am Schluss war sie lebensmüde, wollte nicht mehr.“ Probst wurde in den 50er Jahren als Schauspielerin berühmt. Mit „Ich...