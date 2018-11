Deutsche Bahn legt Sonderhalt für Jan Böhmermann ein

Promi-Bonus für den Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann. Er stieg in die falsche Bahn. Als er dem Schaffner sein Missgeschick schilderte, griff der zu außergewöhnlichen Maßnahmen: ein Zwischenhalt in der Provinz. Aber der Reihe nach.Das Ganze ereignete sich am 2. November, Böhmermann war...