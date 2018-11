Suche nach Opfern von Hauseinsturz in Marseille fortgesetzt

Marseille Rettungsmannschaften haben in der Nacht in Marseille in den Ruinen von zwei eingestürzten Häusern die Suche nach weiteren Opfern fortgesetzt. In diesem "Rennen gegen die Zeit" seien keine der Vermissten entdeckt worden, berichteten französische Medien. Bis Dienstagabend wurden vier Tote aus den Trümmern geborgen - zwei Männer und zwei Frauen. Eine nicht bekannte Zahl von Menschen wird noch vermisst. Zwei Häuser waren am Montagmorgen im Zentrum in einer engen Straße der Hafenstadt eingestürzt. Eines davon stand leer, weil es baufällig war.

