Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards

Bilbao Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt. Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in den wichtigen Kategorien Bester Song, Beste Künstlerin und Bestes Video. Strahlend nahm sie die Preise entgegen und richtete dabei einen Gruß an ihre gute Freundin Ariana Grande, die ebenfalls nominiert war - aber leer ausging. Das junge Publikum in der Arena kreischte oft und laut - speziell bei den Auftritten von Superstar Nicki Minaj. In der Kategorie "Best German Act" siegte Mike Singer.

