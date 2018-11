Geisterfahrt bei Griesheim: Betrunkener LKW-Fahrer nach 20 Minuten gestoppt

Diese Szene will kein Autofahrer erleben: Am Samstagabend, mitten in der Dunkelheit, ist ein Sattelzug in falscher Richtung auf der A67 bei Griesheim in Hessen unterwegs. Er kommt mehreren Autos entgegen, gefährliche Situationen gehen nur knapp gut aus. Am Steuer sitzt ein völlig betrunkener...