Caorle In der Nähe von Venedig ist ein Leichtflugzeug mit zwei Männern an Bord abgestürzt. Beide Insassen kamen bei dem Unglück bei Caorle ums Leben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Es handele sich um zwei Italiener aus Verona und Padua. Einer der beiden Männer sei ersten Informationen zufolge ein Fluglehrer gewesen. Was zu dem Absturz geführt hat, ist noch unklar.

