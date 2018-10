Allerheiligen: Warum ist Allerheiligen ein Feiertag?

Am 1. November ist Allerheiligen – deshalb dürfte der Tag in fünf deutschen Bundesländern bei Schülern und Berufstätigen gerne gesehen sein. Denn Allerheiligen ist ein gesetzlicher Feiertag. Doch was feiern wir eigentlich an diesem Tag? Und was hat es mit Allerseelen am 2. November auf sich? Ein...