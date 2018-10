"Vögeln ganz nah": Bildband zeigt seltene Vogelporträts

Vögeln ganz nah – Seltene Porträts

Ein Blaukehlchen („Luscinia svecica“) in seiner ganzen Schönheit und so nah, wie man diesem farbenfrohen Singvogel wohl selten kommt. Roine Magnusson zeigt in dem Bildband „Vögel ganz nah“ – erschienen im Sieveking Verlag – einzigartige Vogelporträts. Wir zeigen eine Auswahl.

Foto: Roine Magnusson / Aus: Vögel ganz nah, Sieveking Verlag 2018