Selbstmordanschlag in Tunis: Schwere Explosion im Zentrum

In der tunesischen Hauptstadt Tunis gab es am Montag einen Selbstmordanschlag. In der Nähe einer Polizeistreife hat sich eine Frau auf der Habib-Bourguiba-Allee in die Luft gesprengt. Dabei seien mindestens neun Menschen verletzt worden, darunter acht Polizisten, teilte das Innenminsiterium mit.Auf...