Gegen Verdächtigen im Vergewaltigungsfall lag Haftbefehl vor

Freiburg Gegen einen der mutmaßlichen Täter im Freiburger Vergewaltigungsfall lag nach Angaben des Innenministeriums bereits ein Haftbefehl vor. Dieser sollte "aus polizeitaktischen Gründen im Zusammenhang mit einer weiteren strafprozessualen Maßnahme zeitnah vollzogen werden", teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Eine 18-jährige Studentin soll nach einem Disco-Besuch in Freiburg von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Acht Männer sitzen in Untersuchungshaft, sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher.

