Freiburg: Gegen Verdächtigen lag bereits Haftbefehl vor

Nach einem Disco-Besuch ist eine 18-Jährige in Freiburg von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Polizei wertet noch immer Spuren aus und sucht nach weiteren Verdächtigen. Acht Männer wurden inzwischen in Untersuchungshaft genommen.Von den Männern, die unter dringendem Tatverdacht in...