Nachbarschaftsrecht: Trompeter muss laut BGH zu Hause üben können

Gerichte dürfen keine zu strengen Maßstäbe anlegen, wenn Nachbarn über Geräuschbelästigung durch das Musizieren in Reihenhäusern streiten. Als übliche Freizeitbeschäftigung müsse das in gewissen Grenzen möglich sein, urteilte der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag in einem Verfahren aus...