Zwei Tote bei Brand in Kölner Innenstadt

Köln Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Kölner Innenstadt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner seien gerettet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wegen starker Rauchentwicklung rief die Feuerwehr dazu auf, in der Innenstadt Fenster und Türen zu schließen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.