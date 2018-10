Chemnitz: Bombendrohung in Amtsgebäude in Innenstadt

In Chemnitz hat es am Mittwoch eine Bombendrohung gegen ein Amtsgebäude in der Innenstadt gegeben. Ein Unbekannter habe am Nachmittag im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion angerufen und die Bombendrohung ausgesprochen, teilte die Polizei mit.Der Gebäudekomplex im Bereich Moritzhof sei...