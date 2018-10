Abschiebung: Werdender Vater aus Kreißsaal abgeführt

Es war in der Nacht des 10. Oktober gegen 2 Uhr. Im Kreißsaal des Krankenhauses Saalfeld lag eine Frau in den Wehen, ihr Mann saß daneben, um die Geburt ihres Kindes gemeinsam durchzustehen. Da klingelte es an der Kreißsaaltür.Acht Polizeibeamte standen davor, dazu noch mindestens ein Mitarbeiter...