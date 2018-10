Fahrkartenautomat explodiert – Mann stirbt später in Klinik

Der explodierte Fahrkartenautomat am S-Bahnhof „Südstadt“ in Halle (Saale) ist mit Pappe gesichert.

Halle In Sachsen-Anhalt ist ein Mann gestorben, weil ein Fahrkartenautomat explodierte. Ein Lokführer sah ihn in einer Blutlache liegen.

Die Detonation war so heftig, das die Tür des Geräts auf den gegenüberliegenden Bahnsteig flog: In Halle in Sachsen-Anhalt ist am Samstagabend ein junger Mann ums Leben gekommen. An einem S-Bahnhof war ein Fahrtkartenautomat explodiert.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Lokführer gegen 22 Uhr den leblosen Mann, der in einer großen Blutlache neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten lag. Er wählte den Notruf.

Die Rettungskräfte versuchten, das schwer verletzte Opfer umgehend zu reanimieren, und brachten es ins Krankenhaus. Dort sei der Mann wenig später gestorben, hieß es.

Sprengte das Opfer selbst den Automaten?

Experten der Polizei suchten am S-Bahnhof „Halle Südstadt“ bis in die Nacht nach Spuren. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste in der Luft.

Die Frage, ob der Mann den Automaten selbst gesprengt hat oder ein unbeteiligtes Opfer ist, konnten die Ermittler zunächst nicht klären. Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ waren erst vor zwei Wochen zwei Automaten an dem Bahnhof in die Luft geflogen.

Der Zugverkehr wurde am Samstagabend vorübergehend eingestellt. (dpa/cho)