Harry und Meghan auf Pazifik-Reise in Sydney empfangen

Sydney Prinz Harry und seine Frau Meghan haben in Australien den offiziellen Teil ihrer zweiwöchigen Pazifik-Reise begonnen. Zum Auftakt wurde das Paar vom britischen Generalgouverneur, Sir Peter Cosgrove, in Sydney feierlich begrüßt. Anschließend standen Besuche im Zoo und im Opernhaus der Stadt auf dem Programm. Die Queen - Harrys Großmutter - ist in Australien offizielles Staatsoberhaupt. Wie seit gestern offiziell bekannt ist, erwarten Harry und Meghan im Frühjahr ihr erstes Kind.