Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: SEK-Team befreite Geisel

Nach der Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln schließt die Polizei einen Terroranschlag nicht aus. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Köln. Einschränkungen im Bahn-Verkehr sind an diesem Dienstag nicht mehr zu erwarten. Die Polizei hatte am...