Berlin: Baumstumpf tötet Kind (8): Nachbarskind wird verdächtig

Märkisches Viertel in Berlin: Ein acht Jahre alter Junge wurde auf seinem Fahrrad von einem Baumstumpf getroffen und tödlich verletzt.

Berlin In Berlin ist ein Kind von einem Baumstamm erschlagen worden. Die Polizei verdächtigt ein Nachbarskind, die Tat begangen zu haben.

Ein Nachbarskind wird verdächtig, für den Tod eines achtjährigen Jungen im Märkischen Viertel in Berlin verantwortlich zu sein. Das Opfer wurde durch einen Baumstumpf getroffen, der von einem Balkon geworfen worden war. Das berichtet die „Berliner Morgenpost“.

Der Achtjährige war mit seinem Fahrrad vor dem 15-geschossigen Gebäude in Berlin-Reinickendorf unterwegs. Das Objekt sei aus großer Höhe aus einem Fenster geworfen worden, teilte die Polizei mit. Es handele sich laut der Behörde um einen Teil eines zersägten Baumes, ein rund 40 Zentimeter langes Stück Birke.

Aus welcher Etage der Baumstumpf geworfen wurde und ob er gezielt eingesetzt worden ist, ist weiterhin unklar. Am Sonntagabend und bis in die Nacht hinein hatten Experten der Spurensicherung an den Balkonen des Hochhauses nach Hinweisen gesucht. Die Feuerwehr beleuchtete die Fassade, eine Mordkommission ermittelt.

Auch ein Staatsanwalt war vor Ort. Die Polizei hatte das Hochhaus im Märkischen Viertel – einer Großwohnsiedlung im nördlichen Stadtbezirk Reinickendorf – zeitweise abgesperrt.

Junge hatte keine Chance – er starb am Unglücksort

Die Notärzte hatten nach der Alarmierung keine Chance, den Achtjährigen zu retten. Der Junge starb noch am Unfallort. Eine Mordkommission ermittelt.

Medienberichten zufolge soll neben dem Achtjährigen und seinem Fahrrad ein weiteres Kind gestanden haben. Es soll durch das Holzstück an der Hand verletzt worden sein. Die Polizei bestätigte diese Informationen allerdings nicht.

In der RBB-“Abendschau“ sagte ein Anwohner, ständig würden in dem Hochhausviertel „irgendwelche Gegenstände aus den Fenstern geworfen“, obwohl viele Kinder direkt vor den Häusern spielten. (dpa)