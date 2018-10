Fünfjähriges Mädchen wird von Pferd überrannt und stirbt

Schrecklicher Vorfall im Landkreis Ems: Ein fünfjähriges Mädchen ist in Twist nach einem Unfall mit einem Pferd am Donnerstag gestorben. Das Mädchen sei zusammen mit seinem Großvater in einem Stall gewesen, als plötzlich zwei Pferde hineinliefen und das Mädchen überrannten, teilte die Polizei am...