Stormy Daniels: Hätte Angst, in diesen Zeiten Mann zu sein

Pornostar Stormy Daniels kann die Aussage von US-Präsident Donald Trump nachvollziehen, es sei eine „beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika“. „Das ist absolut wahr“, sagte die 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich hätte Angst, in diesen Tagen einen Penis zu haben.“Mit...