Physik-Nobelpreisträger werden bekanntgegeben

Es ist der zweite Tag der Nobelpreiswoche, der nächste hochdotierte Preis wird verliehen: Am heutigen Dienstag kürt die Jury in Stockholm den Träger des Physik-Nobelpreises. Um 11.45 Uhr wird die Bekanntgabe des Physik-Nobelpreisträgers in einem Livestream gezeigt.Verfolgen Sie hier die...