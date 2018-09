Gedenken an 9/11 in New York 2018

Vor 17 Jahren verübten Terroristen Anschläge mit Passagierflugzeugen in den USA. Am Dienstag wurde der 2989 Opfer bei einer Gedenkfeier in New York gedacht. Während der Feier wurde eine US-Flagge aus dem World-Trade-Center hochgehalten.

Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS