Irrfahrt in Freiburg - Betrunkene demoliert sieben Autos

Freiburg Eine betrunkene Autofahrerin hat in Freiburg sieben fremde Autos demoliert. Wie die Polizei mitteilte, krachte sie am Samstagabend mit ihrem Wagen zunächst gegen ein parkendes Auto, das daraufhin gegen einen Baum geschoben wurde. Als nächstes streifte sie mit ihrem Wagen ein entgegenkommendes Fahrzeug. In einer anderen Straße fuhr sie mehrere parkende Autos an. Schließlich stellte sie ihren mittlerweile nur noch auf drei Reifen fahrenden Wagen auf einem Behindertenparkplatz ab, wobei sie das siebente Fahrzeug rammte. Polizisten nahmen der betrunkenen Frau den Führerschein weg.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder