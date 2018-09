Düsseldorf Im Loveparade-Strafprozess sagt heute erstmals ein Polizist als Zeuge aus. Befragt wird der polizeiliche Leiter des Führungsstabs am Veranstaltungstag, dem 24. Juli 2010. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage für seine Befragung angesetzt, so viele wie noch für keinen Zeugen vor ihm. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.

