Großbrand in Hessen - Drei Reihenhäuser in Flammen

Hattersheim Bei einem Großfeuer im hessischen Hattersheim sind drei Reihenhäuser in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Abend zunächst ein Wohnwagen in Brand. Von dort sprang das Feuer auf die drei Reihenhäuser über. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Die Rettungskräfte brachten mehr als 30 Menschen in Sicherheit. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Der Schaden ist erheblich. Die Brandursache war zunächst noch unklar.