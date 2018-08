Mörlenbach: Zwei tote Kinder in brennendem Haus gefunden

In einem brennenden Haus im südhessischen Mörlenbach sind am Freitagmorgen zwei Tote geborgen worden – nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um Kinder.Zwei Erwachsene, vermutlich die Eltern, wurden von der Feuerwehr aus einem laufenden Auto in der Garage des Hauses geborgen, wie die...