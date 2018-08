Ian Gillan findet "Smoke on the Water" immer noch toll

Berlin Deep-Purple-Sänger Ian Gillan findet den Song "Smoke on the Water" auch nach Tausenden Aufführungen noch gut. "Das ist ein tolles Lied und ein Klassiker der Rockmusik", sagte Gillan der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Nur seiner Tochter sei das Stück schon einmal peinlich gewesen, als etwa 3000 Nachwuchs-Gitarristen auf einem Festival in England gleichzeitig den Refrain spielten: "Sie war bei diesem Festival mit ihrer Band dabei und fand es unangenehm, ausgerechnet das Lied ihres Vaters spielen zu müssen", sagte der Rock-Veteran.