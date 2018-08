Köln: Toter Säugling in Babyklappe gefunden

In einer Kölner Babyklappe ist ein toter Säugling entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind am frühen Dienstagvormittag in einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen gefunden.Die Leiche soll obduziert werden. Unklar ist zum Beispiel, wie lange...