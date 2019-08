Muslimische Pilger beten während des Hadsch am Heiligtum Kaaba in der Großen Moschee von Mekka.

Berlin/Mekka Die Pilgerreise nach Mekka gehört zu den Pflichten eines Muslims. Sie heißt Hadsch und beginnt am Freitag. Worum genau geht es dabei?

Was die Pilgerreise Hadsch nach Mekka für Muslime bedeutet

Mehr als zwei Millionen Pilger erwartet die saudi-arabische Stadt Mekka in diesen Tagen: Am Freitag beginnt der Hadsch 2019. Die Wallfahrt führt zur Kaaba, dem zentralen Wallfahrtsort der Muslime.

Riesige Menschenmassen werden bei der ersten Etappe der Pilgerfahrt von der Heiligen Stadt Mekka in das nahe Wüstental Mina strömen. In Saudi-Arabien gelten angesichts der vielen Teilnehmer strenge Sicherheitsvorkehrungen, bis der Hadsch am 14. August endet. Die Besucher – erwartet werden etwa 1,7 Millionen aus dem Ausland und Hunderttausende Saudis – werden Temperaturen um die 40 Grad im Schatten aushalten müssen.

Der Hadsch gehört zu den fünf Säulen des Islam

Die fünftägige Pilgerfahrt ist für viele Muslime der religiöse Höhepunkt des Lebens. Sie gehört außerdem zu den fünf Grundpflichten des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben nach Mekka pilgern. Beim Hadsch-Ritual umrunden die Gläubigen sieben Mal das würfelförmige Gebäude der Kaaba im Hof der Großen Moschee.

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Muslime begehen in Mekka den Hadsch In der saudi-arabischen Stadt Mekka hat am Mittwoch der Hadsch begonnen. Etwa zwei Millionen Muslime aus aller Welt haben die Pilgerfahrt in diesem Jahr unternommen. Wir zeigen Bilder der Wallfahrt. Foto: --- / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Die Pilgerfahrt und der Besuch der Großen Moschee in Mekka gilt als eine der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim soll mindestens einmal im Leben am Hadsch teilnehmen. Foto: --- / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Ein muslimischer Mann beim Gebet. Foto: --- / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Besonders eindrucksvoll ist die Umrundung der Kaaba: Sieben Mal umkreisen die Gläubigen das würfelförmige Gebäude aus schwarzem Stein entgegen dem Uhrzeigersinn. Foto: Ali Jarekji / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Dabei berühren die Pilger auch das goldene Tor der Kaaba im Hof der Heiligen Moschee. Foto: Khalil Hamra / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Muslime begehen in Mekka den Hadsch Etwa 100.000 Sicherheitskräfte sorgen für einen störungsfreien Verlauf. Foto: REUTERS / SUHAIB SALEM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Bei einer Massenpanik während des so genannten Tawaf kamen 2015 nach offiziellen Angaben über 700 Menschen ums Leben. Die saudischen Behörden ließen danach die Sicherheitsstrukturen überarbeiten. Foto: --- / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Am Freitag, dem dritten Tag der Wallfahrt, feiern die Muslime weltweit das Opferfest. Foto: --- / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Muslimische Pilger beten in Mekka auf dem Berg der Vergebung (Jabal Al Rahma). Foto: REUTERS / SUHAIB SALEM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Muslime begehen in Mekka den Hadsch Ausruhen muss sein. Foto: SUHAIB SALEM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Muslime begehen in Mekka den Hadsch Weibliche iranische Pilgerinnen. Foto: REUTERS / SUHAIB SALEM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Kaaba wird von einem schwarzen Vorhang („Kiswa“) aus Seide und Baumwolle bedeckt, darin sind mit Goldfäden das muslimische Glaubensbekenntnis sowie Koranverse eingestickt. Dieser Vorhang wird alljährlich nach dem Hadsch erneuert.

Opferfest bildet den Höhepunkt des Hadsch

Höhepunkt des Hadsch ist das Opferfest Eid al-Adha. Dabei erinnern Muslime in aller Welt an Ibrahim (Abraham), der als gemeinsamer Stammvater von Muslimen , Juden und Christen gilt. Im Mittelpunkt steht dabei die Barmherzigkeit Gottes. Deshalb geht es auch um Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Versöhnung.

Darum geht es beim islamischen Opferfest

Zum Opferfest wird der Tradition zufolge in vielen Familien ein Tier geschlachtet. Einen Teil des Fleisches behält die Familie für sich, der Rest wird an Nachbarn und Bedürftige verteilt. Der Termin richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und kann jedes Jahr variieren.

Die anderen islamischen Grundpflichten neben der Mekka-Pilgerreise sind: Fasten im Ramadan als vierte Säule, zudem das Glaubensbekenntnis, fünf tägliche Gebete sowie die Armensteuer.

Muslimische Pilger nehmen vor dem Hadsch am wöchentlichen Jumu'ah Gebet am Heiligtum Kaaba in der großen Moschee teil. Foto: --- / dpa

Vor einigen Jahren waren bei einer Massenpanik während des Hadschs nach offiziellen Angaben 769 Pilger ums Leben gekommen. Inoffizielle Berechnungen gehen von rund 2000 Todesopfern aus. Die saudischen Behörden ließen danach die Sicherheitsstrukturen überarbeiten.

Am Samstag wandern die Gläubigen weiter zum knapp 20 Kilometer von Mekka entfernten Berg Arafat. Danach geht es wieder nach Mina, wo die Gläubigen sieben Kiesel auf Steinsäulen werfen und damit symbolisch den Teufel steinigen. Dieser Teil der Reise beginnt am Sonntag, dem dritten Tag der Wallfahrt, an dem Muslime weltweit auch das Opferfest Eid al-Adha feiern.

Die wichtigsten Fakten zum Hadsch:

• Der Hadsch 2019 beginnt am 9. August und dauert bis zum 14. August

• Jedes Jahr kommen etwa zwei Millionen Pilger nach Mekka

• Der Hadsch dauert etwa fünf Tage

• Frauen müssen weite Kleidung tragen, Gesicht und Hände müssen sichtbar sein

• Männer müssen sich in zwei einfache weiße Tücher hüllen

(W.B.)