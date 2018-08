Justiz ermittelt nach Drama in überschwemmtem Zeltlager in Südfrankreich

Nach dramatischen Stunden in einem überschwemmten Zeltlager in Südfrankreich sind die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen wieder zurück in Deutschland. Mehrere Busse erreichten nach knapp 18-stündiger Reise am Samstagabend Leverkusen. „Alle konnten ihre Kinder und Lieben in die Arme schließen“,...