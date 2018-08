Caen Schwere Gewitter im Norden Frankreichs haben den Zugverkehr behindert. In der nordwestlich von Paris gelegenen Region Normandie warteten in der Nacht zum Mittwoch rund 1500 Reisende in Bahnhöfen, da Gleise wegen herabgestürzter Bäume blockiert waren, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete. Auch Stromleitungen der Bahn seien beschädigt worden. Große Teile Frankreichs waren in den vergangenen Tagen von einer Hitzewelle betroffen.

