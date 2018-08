Fünf Tote bei Flugzeugabsturz auf Parkplatz in Kalifornien

Washington Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem Parkplatz in Kalifornien sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten prallte die zweimotorige Maschine vom Typ Cessna 414 in der Mittagszeit in Santa Ana auf den fast leeren Parkplatz einer Drogeriemarktkette. Die Opfer seien alle Passagiere des Flugzeugs gewesen. Über die Absturzursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.