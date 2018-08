USA: Mehr als 100 Leihziegen fallen über Wohngebiet her

Boise Eine mehr als 100-köpfige Ziegenherde ist im Nordwesten der USA über Vorgärten in einem Wohngebiet in der Stadt Boise hergefallen. Die 118 Tiere gehörten dem Unternehmen "We Rent Goats" - zu deutsch: "Wir vermieten Ziegen". Das bestätigte der Besitzer. Seine Firma leiht die Tiere aus, damit sie Gras von Feldern fressen. Es hieß, die Tiere seien in der Nähe im Einsatz gewesen und hätten entkommen kommen, weil ein Teil des Zaunes umgefallen war. Die Ziegen wurden wieder eingefangen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

