Deutschland erwarten auch in nächsten Tagen tropische Nächte

Offenbach Millionen Menschen in Deutschland schlafen wegen der Hitze schlecht - und es wird in den kommenden Tagen nicht besser werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch für die zweite Wochenhälfte vielerorts mit sogenannten Tropennächten. Das heißt, dass die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad fallen. Da sich zwischen den Gebäuden die Hitze staut, werden besonders Großstädter von warmen Nächten heimgesucht, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Die Zahl an Tropennächten habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Das sei ein weiterer Effekt der Klimaerwärmung.

