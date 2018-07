Klimaanlage in Bus kaputt - Zehn Kinder in Klinik gebracht

Wildeshausen Zehn Kinder mussten in Niedersachsen ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie in einem Reisbus kollabierten. Das teilte die Feuerwehr Oldenburg mit. Die Klimaanlage war ausgefallen. Eine Gruppe von Zehn- bis 16-Jährigen war unterwegs zu einem Tagesausflug in einen Vergnügungspark. Die Kinder, die in die Klinik mussten, sind zehn und elf Jahre alt. Der Vorfall ereignete sich gestern auf der A1 bei Wildeshausen.