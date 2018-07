München Über Stunden gab es heute Probleme am Flughafen München - ausgerechnet zum Start der Sommerferien in Bayern. Einer Frau war es am Morgen gelungen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des Terminals 2 zu kommen. Das Teminal wurde teilweise geräumt. Die Lage war unübersichtlich, Tausende mussten in Kauf nehmen, dass sich ihr Reisestart verzögerte. Zahlreiche Flüge fielen aus oder verspäteten sich. Mitarbeiter des Airports verteilten Wasser. Die Frau war bis zum Mittag nicht gefunden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder