Zahl der Toten bei Waldbränden in Griechenland gestiegen

Athen Bei den verheerenden Bränden in Griechenland sind mindestens 82 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr mit. Allerdings gebe es bislang noch zahlreiche Vermisste. Die Suche nach diesen Menschen in den zerstörten Häusern im Raum der Ferienorte Mati, Rafina, Nea Makri und Neos Voutzas dauere an. Die Brände, die bewohnte Gebiete bedrohen könnten, seien unter Kontrolle oder vollständig gelöscht.