Göteborg: Wie eine Studentin die Abschiebung eines Afghanen stoppte

Eine junge Studentin aus Schweden hat mit ihrem Protest in einer Passagiermaschine die Abschiebung eines 52-Jährigen nach Afghanistan verhindert. Elin E., die Sozialarbeit an der Universität Göteborg studiert, weigerte sich, in dem Flugzeug von Göteborg nach Istanbul Platz zu nehmen. Aus der Türkei...