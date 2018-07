"Azul" - Beim Spiel des Jahres 2018 geht es um Kacheln und Taktik

Das taktische Legespiel „Azul“ ist „Spiel des Jahres“ 2018. Diese Entscheidung gab die Jury am Montag in Berlin bekannt. „Azul“ kann von zwei bis vier Spielern ab einem Alter von acht Jahren gespielt werden. Es geht um berühmte, bunte Kacheln. Das Spiel ist im Verlag Next Move (Montréal)...