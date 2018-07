Keine Entspannung der Waldbrand-Lage in Schweden

Stockholm Bei den heftigen Waldbränden in Schweden ist keine Entspannung der Lage in Sicht - im Gegenteil. Heute stieg die Zahl der Feuer nach Angaben der Notrufzentrale sogar wieder bis auf fast 70 an. Die einzige Hoffnung, viele davon zu löschen, liege in einem Wetterumschwung, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes dem schwedischen Rundfunk. Das Land ist beim Löschen auf internationale Hilfe angewiesen. Im Einsatz sind unter anderem fünf Spezialflugzeuge aus Italien und Frankreich, Deutschland hat fünf Helikopter geschickt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder