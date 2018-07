Lübeck: Mehrere Verletzte bei Gewalttat in Linienbus

Bei einer Gewalttat in einem Linienbus sind am Freitag in Lübeck mehrere Menschen verletzt worden. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen. Die „Lübecker Nachrichten“ berichteten auf ihrer Webseite von 14 Verletzten, zwölf davon leicht und zwei...